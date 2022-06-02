Донецк, , 11:20 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за 106 дней эскалации от обстрелов украинских боевиков погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что за указанный период зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 3 363.

Всего украинские боевики выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет «Точка-У», 14 ракет РСЗО «Смерч», 37 ракет РСЗО «Ураган» и 5421 ракету РСЗО «Град».