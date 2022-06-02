Салехард, 2 июня 2022, 11:19 — REGNUM Авиакомпания «Ямал» впервые открывает рейсы из городов ЯНАО на Алтай. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
Из Нового Уренгоя рейсы на Алтай рейсы будут выполняться с 19 июня по воскресеньям, из Салехарда — с 21 июня по вторникам.
«Начинаем аккуратно, с одного рейса в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя. Если они «разлетаются», а уверен, так оно и произойдёт, добавим потом ещё дополнительные рейсы», — прокомментировал губернатор Ямала.
Напомним, с 1 июня по просьбам жителей Ямала вдвое увеличено число рейсов из городов Ямала в Сочи и Минеральные Воды.
Основным владельцем авиакомпании «Ямал» является департамент имущественных отношений ЯНАО.
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