Салехард, 2 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» впервые открывает рейсы из городов ЯНАО на Алтай. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

Anna Zvereva Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

Из Нового Уренгоя рейсы на Алтай рейсы будут выполняться с 19 июня по воскресеньям, из Салехарда — с 21 июня по вторникам.

«Начинаем аккуратно, с одного рейса в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя. Если они «разлетаются», а уверен, так оно и произойдёт, добавим потом ещё дополнительные рейсы», — прокомментировал губернатор Ямала.

Напомним, с 1 июня по просьбам жителей Ямала вдвое увеличено число рейсов из городов Ямала в Сочи и Минеральные Воды.

Основным владельцем авиакомпании «Ямал» является департамент имущественных отношений ЯНАО.