Москва, , 11:19 — REGNUM Утверждён проект строительства пешеходного моста через Нагатинский затон на юге Москвы. Об этом 2 июня у себя в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава города отметил, что благодаря этому удастся сократить дорогу к станции метро «Нагатинский затон», которую планируется открыть в 2023 году.

«Кроме пешеходной части на мосту будет велодорожка и место для прогулок с живописным видом на Москву-реку», — написал Собянин.

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