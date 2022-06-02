Москва, 2 июня 2022, 11:19 — REGNUM Утверждён проект строительства пешеходного моста через Нагатинский затон на юге Москвы. Об этом 2 июня у себя в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что благодаря этому удастся сократить дорогу к станции метро «Нагатинский затон», которую планируется открыть в 2023 году.
«Кроме пешеходной части на мосту будет велодорожка и место для прогулок с живописным видом на Москву-реку», — написал Собянин.
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