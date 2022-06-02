Москва, 2 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. США могут поставить Украине ударные беспилотники, с помощью которых Киев сможет наносить удары по территории России, об этом со ссылкой на ряд заявлений в западных СМИ пишет Келли Бокар Влахос в статье, вышедшей 1 июня в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Буквально вчера президент Байден в статье в New York Times заверил страну, что мы не будем поставлять Украине оружие, способное проникнуть глубоко внутрь территории России, рискуя спровоцировать более широкий конфликт с Москвой. Теперь появляются сообщения о том, что Белый дом, возможно, готов продать Киеву некоторые из наших лучших беспилотников-убийц, которые способны делать именно это», — подчеркнула Влахос.

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Как сообщило 1 июня агентство Reuters, три человека, знакомые с ситуацией, указали на то, что Белый дом планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1 °C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire. Эти БПЛА производятся компанией General Atomics и в настоящее время используются армией США в Ираке и Афганистане. Кроме того, после произошедшей в 2021 году аварийной посадки летательного аппарата стало известно, что они применялись и в Африке.

«Он может выполнять функции разведки, наблюдения и обнаружения целей; охраны конвоев; обнаружения самодельных взрывных устройств, предоставления прямых аэрофотоснимков наземным патрулям, а также нести высокоточные боеприпасы: другими словами, он может выполнять широкий спектр задач, включая атаку, нападение, разведку, проникновение и эвакуацию, а также любые известные или неизвестные задачи, какие только можно вообразить», — писал тогда о БПЛА специалист по авиации Дэвид Сенсиотти.

Он также может летать находиться в воздухе 30 и более часов и нести более тяжелую полезную нагрузку, чем турецкие беспилотники, которые сегодня используют украинцы. На самом деле, в статье Reuters это называется «технологическим скачком», который »значителен, потому что он впервые выводит на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные глубокие удары».

Несмотря на то, что Байден в своей статье в The New York Times указал, что Вашингтон не призывает или дает возможность Украине наносить удары за пределами своих границ, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $700 млн, который включает передовые ракетные системы с дальностью действия до 80 км, которые могут поражать цели в России. Однако официальные лица США настаивали на том, что они получили «заверения» от украинских лидеров в том, что они не будут использованы против российской территории. Между прочим, в будущем системы доставки могут быть оснащены ракетами большей дальности.

По данным Reuters, продажа дронов-убийц должна быть рассмотрена Конгрессом, чтобы ее можно было заблокировать. В Белом доме заявили, что на тот момент «нечего было объявлять», но источники сообщают, что планы по обучению украинцев работе со сложной беспилотной системой уже прорабатываются.

«Президент Украины Зеленский все чаще требует более совершенного наступательного оружия. Байден говорит нам, что мы даем Украине ровно столько, «чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров». Но эти поставки оружия «по капельке» кажутся медленной эскалацией, которая может в конечном счете выйти далеко за пределы способности Украины вести собственные сражения на своей территории», — указала Влахос.

Она напомнила, что очень «удобно», что на Украину противокорабельные ракеты «Гарпун» поставит Дания.