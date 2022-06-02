Тбилиси, , 11:16 — REGNUM Глава Национальной гвардии Грузии Роман Джохадзе и заместитель командующего Норвежской внутренней гвардией Мартен Эгген на встрече в Тбилиси подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами. Об этом 2 июня сообщат пресс-служба минобороны Грузии.

Военные учения (сс) U.S. Army Europe

Сообщается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также приняли пятилетний план мероприятий. Он предполагает проведение совместных военных учений на уровне батальонов, бригад и штабов.

Кроме того, по данным пресс-службы, подписанный документ предусматривает разработку и внедрение общей концепции подготовки подразделений территориального резерва.

Напомним, на территории Грузии действуют учебные центры НАТО, так как иностранные военные базы запрещены законодательством страны. В Грузии ежегодно проходят международные военные учения, в том числе возле границы с Южной Осетией.