Париж, 2 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Власти Франции намерены в 2023 году принять долгосрочную программу по отказу от углеродных энергоносителей. Об этом французский премьер-министр Элизабет Борн заявила 2 июня в интервью журналу Le Point.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Она напомнила, что правительство стремится к полному отказу от углеродных энергоносителей к 2050 году, это ключевая задача в сфере энергетики и экологии. Реформа должна пройти без «трудностей для французов» и без нарушения экономических цепочек.

«Мы ставим своей целью стать первой страной, которая откажется от углеродных энергоносителей. Это будет отражено в новой многолетней энергетической программе, которая будет представлена в парламенте в 2023 году», — сказала Борн.

По её словам, к 2030 году уровень вредных выбросов должен стать на 55% меньше, чем в 1990 году. Это промежуточная цель, и сейчас половина пути до неё пройдена.

Ископаемое топливо планируется заменить энергией возобновляемых источников и мирного атома.

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