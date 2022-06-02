Москва, , 11:16 — REGNUM Бельгийский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Максимилиано Кофрие заявил, что останется в команде на следующий сезон. Об этом 2 июня сообщает «Спорт-экспресс».

Стадион «Открытие Арена» (Спартак) Brateevsky

«Остаюсь ли в «Спартаке» на следующий сезон? Да, конечно», — сказал Кофрие.

Он добавил, что не испытывает никакого давления у себя на родине и прекрасно чувствует себя в России и в «Спартаке».

Напомним, в августе 2021 года Кофрие перешёл в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена». Контракт 25-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.