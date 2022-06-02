Вашингтон, 2 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уже несколько месяцев обеспокоен высокой инфляцией, понимая, что растущие цены подрывают как восстановление экономики США, так и мнение американцев об экономике и его президентстве, сообщает 2 июня Financial Times.

(сс) The White House Джо Байден

На этой неделе президент снова трудится над тем, чтобы укрепить свой авторитет как борца с инфляцией, хотя у него довольно мало возможностей быстро повернуть вспять разрушительную динамику, вызванную ростом цен.

Во вторник 31 мая Байден вызвал в Белый дом председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы поддержать его стремление сдержать инфляцию с помощью более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

В своей статье в газете The Wall Street Journal Байден сказал, что понимает, что американцы «встревожены» инфляцией, и подчеркнул, что по сравнению с остальным миром США борются с высокими ценами с позиции «силы», а также перечислил принятые им меры с целью обуздать рост стоимости жизни для семей среднего класса.

Высшие лица его администрации, включая министра финансов Джанет Йеллен и вице-президента Камалу Харрис, также все чаще появляются на публике, чтобы рассказать о состоянии экономики.

«Я уверен, что [Байден] обеспокоен своим 40-процентным рейтингом одобрения», — говорит член палаты представителей от штата Вирджиния, демократ Дон Бейер, возглавляющий объединенный экономический комитет Конгресса.

«Если поговорить с потребителями, то первое, что их беспокоит, это цены на бензин и продукты питания. Президент не может игнорировать это: он должен четко сказать, что понимает это и делает все возможное», — добавляет он.

Еще в ноябре Байден заявил, что инфляция оказалась более неподатливой, чем ожидалось, и создает трудности для американских семей. Но картина только ухудшилась после начала спецоперации на Украине и сбоев в цепочке поставок, спровоцированных пандемией.

Главный экономист аналитической компании Morning Consult Джон Лир считает, что среди американцев «резко возросла» тревога из-за инфляции — даже молодежи, которая «совсем не торопилась признавать» инфляционные риски, теперь пришлось открыть глаза.

«[Потребительское] доверие продолжает падать, даже когда ФРС и Белый дом делают эти политические заявления, и инфляционные ожидания продолжают расти, несмотря на эти политические меры», — добавил он.