Элиста, , 11:13 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 14 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 2 июня.

Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак Дарья Драй © ИА REGNUM

Лечение в двух ковидных госпиталях получает 28 пациентов. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 588 человек, выздоровели 50 637 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.