Москва, 2 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Скорее всего, до конца 2022 года долговая нагрузка населения России продолжит расти, что будет обусловлено дальнейшим снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финуниверситета при правительстве РФ Ирина Ларионова.

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«Рост долговой нагрузки населения обусловлен повышением спроса и некоторым смягчением регулирования в части снижения ключевой ставки. И, скорее всего, до конца 2022 года долговая нагрузка населения продолжит расти, что будет обусловлено дальнейшим снижением ключевой ставки (Банк России оставил пространство для ее снижения), а также реализацией программ льготного кредитования, — сказала Ларионова. — Рост долговой нагрузки населения может представлять определенную опасность, если мы будем наблюдать тренд на снижение доходов населения и рост безработицы при росте спроса на кредит».

Но, как отметила Ларионова, в распоряжении Банка России есть весь необходимый инструментарий для регулирования неоправданного с точки зрения формирования пузыря роста долговой нагрузки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в РФ сохраняется потребность населения в кредите для поддержания привычного уровня жизни, что указывает на потенциал роста рынка кредитования физических лиц.