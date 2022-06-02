Москва, 2 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Причастность ряда украинских нацистов к посягательству на жизнь российских военнослужащих проверят следователи из РФ. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что СК РФ продолжает расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь не менее восьми российских военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, включая с использованием огнестрельного оружия.

Также указывается, что ранее в качестве обвиняемых были привлечены командиры украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Величко и Константин Немичев, которым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ и которые объявлены в розыск и заочно арестованы.

Кроме того, уточняется, что из ФСБ РФ получены другие данных о причастных к названном преступлению и в том числе сотрудник СБУ Виталий Посохов, осуществлявший видеозапись стрельбы украинских нацистов по ногам российских военных.

«Следственным путем проверяется причастность к совершению указанного преступления бойца батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 37 украинских боевиков, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и три автомобиля.