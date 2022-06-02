Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Некоторые участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в 2022 году пройдет с 15 по 18 июня, попросили организаторов скрыть часть информации о себе из-за угрозы санкций, сообщает 2 июня издание РБК.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ ПМЭФ (кроме пленарного заседания форума и мероприятий по специальному приглашению), доступ в зоны делового общения на площадке форума, кроме зон проведения спецмероприятий, для участников форума обойдется почти в 1 млн рублей.

Несмотря на внушительную сумму за «билет на ПМЭФ», некоторые участники попросили организаторов не указывать на их бейджах информацию о месте работы.

«Такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]», — рассказал источник в «Росконгрессе» (организатор ПМЭФ).

Отметим, что некоторые участники просили и вовсе не указывать на бейдже никакой информации, однако организаторы форума в этом отказали.

Добавим, в этом году свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 115 стран и территорий. На востребованную мировую деловую площадку для сверки часов по международным проблемам приедут 2,7 тыс. представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. — главы компаний.

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