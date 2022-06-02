Москва, 2 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ снизилась выдача потребительских кредитов, — это сбои поставок товаров длительного пользования, автомашин и электроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«В начале 2022 года рос спрос на бытовую технику и автомобили, которые часто приобретались в кредит. Ипотечные программы также пользовались устойчивым спросом и достигли высокой доступности для многих потенциальных заемщиков. Однако рост долговой нагрузки вызывал и вполне обоснованные опасения, что привело к ужесточению банковского регулирования и повышению требований к заемщикам. Повышение ключевой ставки Банком России в марте 2022 года до 20% существенно снизило интерес жителей РФ к получению потребительских кредитов, — сказал Цыганов. — В итоге с марта 2022 года снизилось количество выданных потребительских кредитов, объемы рынков автокредитования и ипотеки. Сбои поставок товаров длительного пользования, многих марок автомашин и электроники также отчасти способствовали снижению выдачи потребкредитов».

Тем не менее, как подчеркнул Цыганов, потребность в кредите для поддержания привычного уровня жизни и потребления сохраняется, что указывает на потенциал роста рынка кредитования физических лиц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что РФ может столкнуться с ростом неплатежей по кредитам из-за падения доходов населения.