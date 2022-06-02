Москва, 2 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Последний социологический опрос, проведенный в США, убедительно показал глубокое социальное уныние, которое испытывают многие взрослые американцы по поводу состояния экономики США, что грозит демократам поражением на промежуточных выборах в ноябре и передаче власти в Конгрессе республиканцам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Только 1% опрошенных считают текущие экономические условия отличными; 13% сказали, что они хорошие; 39% назвали условия справедливыми; и разрушительные 46% оценили ситуацию как плохую. А 77% респондентов заявили, что экономические перспективы страны будут ухудшаться. В этих тревожных условиях Джо Байден хочет политически дистанцироваться и показать, что за инфляцию отвечает кто-то другой, например глава ФРС Джером Пауэлл, — сказал Ильинский. — Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в начале мая в целях противодействия неуправляемой инфляции впервые за двадцать лет установил самую высокую базовую ставку, однако в Штатах ширится критика действий ФРС как малоэффективных и сильно запаздывающих».

Как полагает профессор, американскую финансовую систему, по всей видимости, ждет дальнейшее повышение процентов и стоимости заемного капитала после эпохи сверхмягкой денежно-кредитной политики и практически бесконтрольного печатания долларов, с помощью которой финансовые власти США надеялись оживить американскую экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что из-за бушующей инфляции в США произошли глубокие и серьезные потрясения.