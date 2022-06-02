Москва, 2 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Из-за бушующей инфляции в экономике США произошли глубокие и серьезные потрясения, которые привели к росту цен на энергию и продукты питания и разрушению существовавших международных цепочек поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Министр финансов США Джаннет Йеллен призналась, что ранее рассматривала проблему американской инфляции как небольшой риск и незначительную для будущего экономики Соединённых Штатов, однако сегодня рост цен — это проблема №1 для США, и администрация Байдена приступила к активной работе по сдерживанию как роста цен, так и роста своей политической ответственности за ухудшение экономического благополучия американского избирателя, — сказал Ильинский. — Сегодня темпы роста цен в США достигли своего сорокалетнего максимума, и пока нет никаких признаков, что американский инфляционный шторм прекратится в ближайшем будущем. А Байден впервые заявил, что знает, каким огромным бременем инфляция ложится на простые американские домохозяйства».

По его словам, последние события показывают, что президент Байден крайне встревожен происходящим, а опросы общественного мнения прямо говорят, что за последнюю неделю число сторонников Байдена снизилось на 6% и достигло рекордно низкого уровня 36%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на бензин и продовольствие.