Лондон, 2 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В рамках онлайн-презентации Warhammer Skulls состоялся анонс коллекционной карточной видеоигры Warhammer 40,000: Warpforge от студии Everguild. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Кадр из трейлера игры Warhammer 40,000: Warpforge

Источник пишет, что на релизе в игре будут доступны армии (колоды) космодесантников, Хаоса, эльдаров, некронов, орков и тиранидов. Отмечается, что у каждой фракции будет своя отдельная сюжетная кампания.

Warhammer 40,000: Warpforge будет доступна на PC и мобильных устройствах. Релиз ожидается в 2023 году.