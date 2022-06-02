Черкесск, 2 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. На курортах Северного Кавказа в 2022 году побывают около 1,2 млн гостей. Такой прогноз сделал генеральный директор компании «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев, исходя из показателей роста турпотока в предыдущем году, в котором на всесезонных курортах СКФО побывали 1,1 млн туристов.

Пресс-служба АО «Кавказ. РФ» Курорт «Ведучи»

«Сейчас основной источник доходов для компании — горные курорты. В общей сложности в 2021 году на них побывали 1,1 миллиона гостей, рост по сравнению с предыдущим годом составил 70%. В планах на 2022 год — принять 1,2 миллиона гостей», — приводит слова гендиректора пресс-служба «Кавказ. РФ».

Как ранее сообщили в компании, в первый месяц 2022 года курорты Северного Кавказа посетило на 14% больше гостей, чем за тот же период прошлого года.

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