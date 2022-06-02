Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп готов вернуться в кино и музыку после победы в суде над бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Об этом 2 июня пишет Daily Mail.

Harald Krichel Джонни Депп

Артист считает, что теперь у него есть «прекрасная возможность» восстановить свою карьеру. Как отмечает издание, актёр также планирует выпустить альбом, записанный с британским гитаристом Джеффом Беком.

Ранее суд присяжных признал Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн.

Напомним, что 29 мая 2022 года Джонни Депп стал неожиданным специальным гостем на концерте гитариста Джеффа Бека в Шеффилде (Великобритания). Бек и Депп вместе исполнили песни Джона Леннона, Марвина Гэя и Джими Хендрикса.