Уфа, , 11:12 — REGNUM Более 500 местных инициатив в городах и сёлах намерены поддержать в 2022 году в Башкирии. Об этом 2 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Детская площадка Yarregion.ru

Он сообщил, что работа будет идти в рамках реализации программы поддержки местных инициатив.

«Общая стоимость проектов — 576,8 млн рублей, почти 400 млн из которых выделяем из регионального бюджета», — сообщил он.

Хабиров отметил, что инициативы разные — в рамках программы устанавливают детские площадки, асфальтируют улицы, ремонтируют сельские клубы и спортивные залы, закупают технику для нужд сельсовета. Но есть и уникальные проекты, сообщил он.

«В селе Ильчигулово Миякинского района, жители которого в этом году получили финансирование на давнюю мечту. Здесь появится памятник легендарному коню-герою по кличке Керчь. Это единственный конь Башкавдивизии, который прошел всю войну до Берлина, и единственный, кого удалось вернуть в республику — по приказу самого маршала Буденного. Удивительная история, благородная инициатива жителей. Обязательно приеду посмотреть памятник, когда его установят», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в программа поддержки местных инициатив работает в Башкирии несколько лет.