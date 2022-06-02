Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM В Свердловской области на приюты для бездомных животных потратят 2,8 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета. Решение принято в ходе заседания правительства региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам директора департамента ветеринарии Евгения Трушкина, распределение грантов пройдёт на конкурсной основе. Участвовать в конкурсе могут социально-ориентированные некоммерческие организации. При этом их опыт работы в сфере защиты животных должен быть не меньше одного года. Предполагается, что средства направят на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года внимание на проблему бездонных животных обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Тогда он поручил главам муниципалитетов отловить бездомных собак в течение двух недель.