Хабаровск, 2 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Хабаровском крае компания, созданная при технопарке Комсомольского-на-Амуре государственного университета, помогает местным производителям в импортозамещении комплектующих для зарубежного оборудования — специалисты ООО «Композит-ДВ» по заказу проектируют их и в дальнейшем изготавливают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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«Сегодня компания достаточно серьезно загружена разного рода заказами, в том числе от крупных производителей, входящих в состав объединенных корпораций. В основном это заказы комплексного инжиниринга сборочного производства, автоматизации. Наши металлообрабатывающие станки работают на 100%, и мы готовы к увеличению мощностей», — пояснил генеральный директор ООО «Композит-ДВ» Александр Мешков.

Предприятие помогла импортозаместить зарубежные комплектующие «Амурстали», Амурскому судостроительному заводу и Амурской лесопромышленной компании. В 2022 году компания получила заказ от резидента «Сколково» на изготовление комплектующих для бионических протезов.

Также выполняются запросы на различные запчасти от авиаотрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Подмосковье реализуется более 120 проектов импортозамещения с объемом инвестиций 104 млрд рублей.