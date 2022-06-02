Красногорск, 2 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В мае 2022 года в Подмосковье удалось привлечь 10 новых инвесторов. Об этом 2 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

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Ожидается, что благодаря этому на территории региона удастся создать порядка 550 новых рабочих мест. Наиболее привлекательными для инвесторов стали пищевая и химическая отрасли. Также среди представителей предпринимательского сообщества, готовых открывать новые предприятия, вырос интерес к топливно-энергетическому комплексу.

«В мае 2022 года при содействии Корпорации развития Московской области на территорию региона привлечено 10 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 4,63 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Подмосковье более 550 рабочих мест. Всего с начала 2022 года при участии КРМО в Подмосковье привлечено свыше 30 инвесторов», — сказала заместитель председателя регионального правительства Екатерина Зиновьева.