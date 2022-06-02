Москва, 2 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Ещё свыше 30 тонн гуманитарной помощи доставлено Вооружёнными силами России в город Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 2 июня сообщили в Министерство обороны России.

Администрация правительства Кемеровской области Гуманитарная помощь

«Очередной гуманитарный конвой доставил более 30 тонн продуктов питания, в том числе детского, средства гигиены, медикаменты, а также предметы первой необходимости», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в первую очередь продуктовыми наборами, медикаментами и предметами первой необходимости обеспечиваются семьи, воспитывающие маленьких детей, многодетные семьи и люди преклонного возраста. Об этом попросила местная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за пять дней — с 25 по 30 мая — МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи. В том числе были доставлены бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

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