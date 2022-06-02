Притобольный район, Курганская область, 2 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Притобольном районе Курганской области при пожаре погибли женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте трагедии в селе Глядянское

Утром 2 июня 2022 года в селе Глядянское произошёл пожар частного жилого дома, расположенного по улице Кравченко. В ходе ликвидации огня обнаружены тела двух детей, 2020 и 2014 годов рождения и женщины 1978 года рождения, которые проживали в сгоревшем доме.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы.