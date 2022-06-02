Москва, , 11:00 — REGNUM В преддверии Дня молодёжи, 26 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах страны. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Росмолодёжи.

Молодежь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

При этом участие в этих фестивалях будет бесплатным и для него нужно предварительно зарегистрироваться на посвященном мероприятию сайте, подать заявку на участие можно до 19 июня. Прошедшие предварительный отбор выступят на главных сценах фестивалей.

Также на мероприятиях будет организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: заявиться на него также можно на сайте проекта до 19 июня, а в день проведения фестивалей лучшие смогут представить свои товары большой аудитории.

«На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса — это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда», — сказала по поводу проведения фестивалей руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Кроме того, отмечается, что каждый фестиваль будет включать девять тематических зон: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, найти новых друзей, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтёра (в том числе, площадки фестивалей позволят передать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и вынужденных переселенцев).

Помимо того, добавляется, что пространства фестивалей будут наполнены активностями от федеральных и региональных партнёров — общественных и волонтёрских организаций, госкорпораций, бизнеса и СМИ. Так, гости смогут посетить лекции и мастер-классы от спикеров Российского общества «Знание», попробовать свои силы в роли ведущих подкастов в мобильной студии радио «Комсомольская правда», пройти тестирование про профориентации от «Волонтёров-медиков», сняться в клипе «Гимна молодости» от «Большой перемены», а на интерактивном стенде программы «Профессионалитет» участники фестиваля смогут примерить «умную» каску, и, ответив на несколько вопросов, получить рекомендацию по выбору направления для профессии мечты в одном из приоритетных направлений экономики.

Также уточняется, что прямо на фестивалях ряд крупных отраслевых компаний проведут конкурсы стажировок и летних практик, а лучшие претенденты в дальнейшем смогут претендовать на вакансию от компании своей мечты. При этом узнать, как принять участие в конкурсах и проектах Росмолодёжи и президентской платформы «Россия — страна возможностей» можно на сайте мероприятия, там же будут представлены программы фестивалей в каждом из указанных городов.

Ярким завершением фестивалей ко Дню молодёжи станут выступления известных артистов. Среди хедлайнеров мероприятий — Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.

При этом отмчается, что единая трансляция — онлайн-марафон в официальном сообществе Росмолодёжи в соцсети ВКонтакте объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления. Вход на фестивали осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте мероприятия.

Отметим, организаторами фестивалей ко Дню молодёжи — 2022 выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы исполнительной власти. Партнёрами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, федеральная торговая сеть «Пятёрочка». Официальный авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот».

При этом программными партнёрами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #Мывместе, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», ТТО АМИК и Международный союз КВН, АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и др. Информационные партнёры Дня молодёжи — 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU. TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента. ру», Коммуникационная группа LBL и группа компаний Russ Outdoor.