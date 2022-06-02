Москва, , 10:59 — REGNUM Электросамокаты пока не пользуются большой популярностью у жителей России: периодически ими пользуются 9% граждан, не пользуются — 91%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Чаще всего электросамокатами пользуются молодые люди 18–24 лет (27%), среди людей постарше — 25–34 лет — 20%. Также электросамокаты популярны у жителей городов-миллионников — 14% против 4% среди жителей сел и у жителей Уральского ФО (16%).

Молодёжь 18–24 лет (54%) и активные пользователи интернета (52%) убеждены, что рост числа самокатчиков несущественно отражается на количестве ДПТ. При этом старшее поколение (42%) и активные телезрители (48%), напротив, видят в электросамокатах большую опасность.

Опрос по телефону проведен 27 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов 55% жителей России.

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