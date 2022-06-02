Волгоград, 2 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Блогеру из Москвы за сутки удалось собрать более миллиона рублей на покупку квартиры для 76-летнего жителя Волгограда, сообщает 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Волгоградский пенсионер, для которого собрали 1,2 млн рублей

Елена Тришина объявила сбор для пенсионера, который 15 лет живёт в подвале — после развода с супругой ему некуда было идти. В скромной «квартире» нет горячей воды, туалет в конце коридора.

«Чтобы принять душ и постирать одежду, Валентин Валентинович ездит на другой конец города к партнерше по танцам. Да! Он танцует. Такой неисправимый оптимист, умеющий находить радость в каждом дне, несмотря ни на что! А ещё старается хоть что-то заработать самостоятельно. Родная дочь Виолетта помогает, как может: продуктами и небольшими деньгами (к слову, за страшную комнатуху в подвале наш герой вынужден платить). Помочь как-то глобально у неё нет возможности…», — написала на своей странице в ВК Елена Тришина.

Блогер записала видео о жизни мужчины и объявила сбор — на покупку однокомнатной квартиры требовался 1,1 млн рублей и ещё 100 тысяч рублей на недорогой телефон, новые гантели, ноутбук и переносное зарядное устройство для пенсионера. За сутки пользователи собрали нужную сумму.