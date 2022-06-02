Кемерово, 2 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области при проведении мониторинга штаммов возбудителя коронавируса у 221 пациента выявлен геновариант SARS — CoV-2 «Омикрон». Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным эпидемиологического анамнеза больные за пределы Кемеровской области не выезжали», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что у 219 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух — в форме внебольничной пневмонии.