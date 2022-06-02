Саратов, , 11:23 — REGNUM Саратовская область вошла в число 20 регионов России с наибольшей численностью населения. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности руководителя Саратовстата Марина Никитина.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

«По предварительным итогам Всероссийской переписи населения, которая проходила на территории Саратовской области с 15 октября по 14 ноября 2021 года, численность населения в регионе составила 2442,6 тыс. человек. В регионе работало около 4,5 тысяч переписчиков, на стационарных участках было задействовано более 700 контролеров», — уточнила спикер.

Среди регионов в Приволжском федеральном округе Саратовская область занимает 6 место.

По данным переписи, в областном центре постоянно проживает 913 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2022 года численность населения регионов Приволжского федерального округа оценивалась в 28,844 млн человек.

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