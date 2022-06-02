Саратов, 2 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Саратовская область вошла в число 20 регионов России с наибольшей численностью населения. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности руководителя Саратовстата Марина Никитина.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

«По предварительным итогам Всероссийской переписи населения, которая проходила на территории Саратовской области с 15 октября по 14 ноября 2021 года, численность населения в регионе составила 2442,6 тыс. человек. В регионе работало около 4,5 тысяч переписчиков, на стационарных участках было задействовано более 700 контролеров», — уточнила спикер.

Среди регионов в Приволжском федеральном округе Саратовская область занимает 6 место.

По данным переписи, в областном центре постоянно проживает 913 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2022 года численность населения регионов Приволжского федерального округа оценивалась в 28,844 млн человек.

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