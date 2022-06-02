Прага, , 10:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии намерено упразднить учрежденный пост уполномоченного на консультациях с Россией, сообщает 2 июня издание Denikn M.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что консультации с Москвой стороны готовили в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. На подготовку ушло около двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что решение правительства Венгрии не поддерживать санкции в отношении импорта энергоносителей из России являются неприемлемыми.

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