Ульяновск, , 10:54 — REGNUM В управлении Росгвардии по Ульяновской области наградили бойцов, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Награды сотрудникам вручал заместителя начальника управления Росгвардии Илья Дорофеев, который поздравил сотрудников и поблагодарил за успешное выполнение поставленных задач, проявленное мужество и отвагу.

Приказом директора Росгвардии четверо сотрудников управления награждены медалью «За боевое отличие» за «инициативу, усердие и отличие, проявленные в служебно-боевой деятельности».

Кроме того, ещё 18 бойцам вручены почётные грамоты за «добросовестное исполнение обязанностей, высокий профессионализм и служебное мастерство» в ходе проведения военной спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновске встретили сводный отряд бойцов, которые выполняли задачи в рамках спецоперации на Украине.

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