Ульяновск, 2 июня 2022, 10:54 — REGNUM В управлении Росгвардии по Ульяновской области наградили бойцов, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Награды сотрудникам вручал заместителя начальника управления Росгвардии Илья Дорофеев, который поздравил сотрудников и поблагодарил за успешное выполнение поставленных задач, проявленное мужество и отвагу.
Приказом директора Росгвардии четверо сотрудников управления награждены медалью «За боевое отличие» за «инициативу, усердие и отличие, проявленные в служебно-боевой деятельности».
Кроме того, ещё 18 бойцам вручены почётные грамоты за «добросовестное исполнение обязанностей, высокий профессионализм и служебное мастерство» в ходе проведения военной спецоперации.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по защите населения Донбасс, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновске встретили сводный отряд бойцов, которые выполняли задачи в рамках спецоперации на Украине.
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