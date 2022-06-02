Вашингтон, 2 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-1 °C Gray Eagle. Об этом 2 июня сообщает агентство Reuters.

Белый дом

Агентство ссылается сразу на три источника, знакомые с ситуацией. При этом уточняется, что БПЛА могут быть оснащены ракетами Hellfire.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена уведомит о решении конгресс уже в ближайшие дни.