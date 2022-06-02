Астрахань, 2 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Астрахани утром 2 июня произошёл пожар в торговом центре «Айсберг» на улице Победы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 8:34 по местному времени. На первом этаже ТЦ было обнаружено несколько разрозненных очагов пожара общей площадью 280 квадратных метров. На месте от МЧС привлечено 102 человека и 25 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Были спасены два человека.