Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд высказалась о решении суда по делу о клевете с её участием. Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

«Не передать словами, как я разочарована. Я убита горем, что множества доказательств по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа», — начала Хёрд. «Я ещё больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин… Он отбрасывает время вспять, когда женщину, которая говорила и высказывалась, можно было публично опозорить и унизить… Мне грустно, что я проиграла это дело. Но еще больше мне грустно от того, что я потеряла право, которое, как мне казалось, у меня было как у американки, — говорить свободно и открыто», — считает она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2022 года суд присяжных признал Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить компенсацию в размере $15 млн. Однако суд также удовлетворил её встречный иск актрисы к бывшему супругу, по которому актёр будет обязан выплатить Хёрд $2 млн.