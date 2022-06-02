Анкара, 2 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Турция выдвигает принципиальные условия по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО и не ждёт каких-либо компромиссов. Об этом глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил 2 июня в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он подчеркнул, что сила, влияние и потенциал Турции очевидны, как и значение этой страны для Североатлантического альянса.

«Мы не ждём компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства [Швеции и Финляндии в НАТО]», — сказал Алтун.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция выдвинула ряд требований, при выполнении которых она готова одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В их числе — публичное осуждение руководством этих стран не только Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, но и связанных с ней структур.

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