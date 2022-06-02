Кострома, 2 июня 2022, 10:55 — REGNUM В Костромской области со 2 июня приостанавливается действие масочного режима, об этом сообщает администрация региона. Принять решение об этом с учётом реальной ситуации с заболеваемостью Роспотребнадзор просил губернатор региона Сергей Ситников.
Медики советуют надевать маски в общественных местах людям, имеющим проблемы со здоровьем. Напомним, пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Её пик на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. В последние 1,5 месяца ситуация стабилизировалась. В области фиксируют минимальное число заражений.
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