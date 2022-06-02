Кострома, 2 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Костромской области со 2 июня приостанавливается действие масочного режима, об этом сообщает администрация региона. Принять решение об этом с учётом реальной ситуации с заболеваемостью Роспотребнадзор просил губернатор региона Сергей Ситников.

https://pixabay.com Маска

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией находится в регионе на минимально низком уровне. В течение последних двух недель COVID-19 выявляется не более чем у 20 человек в сутки. Эпидемическая ситуация позволяет ввести послабления в части использования средств индивидуально защиты органов дыхания. Теперь их использование не обязательное требование, а рекомендация», — отметили в администрации.

Медики советуют надевать маски в общественных местах людям, имеющим проблемы со здоровьем. Напомним, пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Её пик на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. В последние 1,5 месяца ситуация стабилизировалась. В области фиксируют минимальное число заражений.