Чита, , 10:51 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 2 июня известила о вынесении приговора по уголовному делу о незаконном обороте золотых слитков стоимостью около 11 млн рублей. Осужденными стали проживающий в Чите гражданин Азербайджана и житель Калганского района.

Золото

Следствием и судом установлено, что с ноября по декабрь 2021 года иностранный гражданин договорился с забайкальцем о приобретении 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг. Указанные слитки изготовлены жителем Калганского района из золота неизвестного происхождения, найденного после смерти отца в его жилье.

Действия злоумышленников пресечены сотрудниками правоохранительных органов во время совершения незаконной сделки по передаче драгоценного металла в г. Чите, все золотые слитки изъяты.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому. Изъятое золото обращено в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Алтайскому краю 31 мая известило о вынесении приговора в отношении двух учредителей золотодобывающего предприятия и одного предпринимателя, признанных виновными в незаконном обороте драгоценных металлов.

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