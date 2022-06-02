Ставрополь, 2 июня 2022, 10:51 — REGNUM На Северном Кавказе будут построены новые аэровокзалы в городах Ставрополь и Владикавказ. Их финансирование утверждено 1 июня на собрании совета директоров компании «Кавказ. РФ». Строительство новых терминалов позволит принимать большее число туристов, обеспечит налоговые поступления в бюджеты двух субъектов СКФО и даст новые рабочие места, отметили члены совета директоров.
В настоящее время уже дан старт строительству двух терминалов, площадь которых превысит 11 тыс. кв. м. С запуском их в эксплуатацию пассажиропоток аэропортов увеличится почти в два раза — до одной тысячи пассажиров в час.
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