Ставрополь, 2 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На Северном Кавказе будут построены новые аэровокзалы в городах Ставрополь и Владикавказ. Их финансирование утверждено 1 июня на собрании совета директоров компании «Кавказ. РФ». Строительство новых терминалов позволит принимать большее число туристов, обеспечит налоговые поступления в бюджеты двух субъектов СКФО и даст новые рабочие места, отметили члены совета директоров.

Mr.Grand Международный аэропорт «Владикавказ»

«Принято решение о финансировании строительства новых аэровокзалов в Ставрополе и Владикавказе. Общий объём инвестиций составит 4,7 млрд рублей, из которых «Кавказ. РФ» предоставит заём в 0,9 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавказ. РФ».

В настоящее время уже дан старт строительству двух терминалов, площадь которых превысит 11 тыс. кв. м. С запуском их в эксплуатацию пассажиропоток аэропортов увеличится почти в два раза — до одной тысячи пассажиров в час.

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