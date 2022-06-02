Лондон, 2 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На прошедшей онлайн-презентации Warhammer Skulls состоялся анонс ретро-шутера Warhammer 40,000: Boltgun. О необычной новинке 2 июня рассказало издание Eurogamer.

Кадр из трейлера игры Warhammer 40,000: Boltgun

Boltgun — это шутер с видом от первого лица, вдохновлённый оригинальными частями Doom и специально выполненный в стилистике игр из 1990-х. По сюжету проекта, геймерам предстоит играть за космического десантника и сражаться с войсками Хаоса.

Ожидается, что Warhammer 40,000: Boltgun выйдет в 2023 году. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.