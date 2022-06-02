* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Во время встречи с пакистанским послом министр по делам беженцев правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал к проведению трёхсторонней встречи Афганистана, Пакистана и Ирана по проблеме беженцев.

Афганские беженцы

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По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», министр по делам беженцев Халил-ур-Рахман Хаккани на встрече с послом Пакистана в Кабуле Мансуром Ахмад Ханом предложил как можно скорее провести трёхстороннюю встречу Афганистана, Пакистана и Ирана, чтобы обсудить проблему беженцев.

Хаккани заявил, что встреча будет направлена на решение проблем афганцев, проживающих в Пакистане и Иране, и подчеркнул, что позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — хорошие и добрососедские отношения с соседними странами.

Согласно заявлению, опубликованному министерством по делам беженцев, посол Пакистана также заявил, что новое пакистанское правительство хочет хороших отношений с Афганистаном, и он доведёт предложение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сведения своего руководства.

Ахмад Хан также подчеркнул, что Исламабад готов к сотрудничеству и проведению любых встреч, имеющих положительный результат для судьбы афганских беженцев.