Сильные дожди и заморозки ожидаются в Красноярском крае
Красноярск, 2 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 3–5 июня в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 5 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.
Алексей Яковлев
Дождь
Кроме того, как сообщили 2 июня в телеграм-канале ведомства, на юге и западе края в течение суток местами прогнозируются сильные дожди.
В центральных районах ночью местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.
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