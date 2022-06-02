Москва, 2 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Москве утвердили проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети — от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Шоссейной улицы. Об этом 2 июня сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Москва

Согласно проекту работ, планируется реконструировать Южнопортовую улицу, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды. Итогом этого должно стать расширение проезжей части и появление современной трех-четырехполосная магистрали, которая соединит ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы, а также обеспечит выезд на строящийся Московский скоростной диаметр.

«Когда проект будет реализован, можно будет удобно добираться до Южного речного порта, станций метро «Кожуховская», «Печатники» и в перспективе до станции «Южный порт», а также до жилых и торгово-деловых комплексов, которые строят на территории реорганизуемых промзон района», — сказано в сообщении.