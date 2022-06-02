Ташкент, 2 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Правительства Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о намерениях по экспорту электроэнергии, сообщает Газета. уз со ссылкой на Минэнерго Узбекистана. Отмечается, что в Узбекистан будет поставляться электроэнергия, которая будет вырабатываться Рогунской гидроэлектростанции в летний период.

Rushydro.ru Строительство Рогунской ГЭС

«Предварительно речь идёт о соглашении сроком на 10 лет», — говорится в публикации.

Строительство плотины Рогунской ГЭС было начато в октябре 2016 года в городе Рогуне на берегу реки Вахш. Плотина ГЭС высотой 335 м стала самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Расположенная в каскаде станций на реке Вахш, Рогунская ГЭС имеет шесть агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Имея общую мощность 3600 МВт (более 17 миллиардов кВт. ч), Рогунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе.