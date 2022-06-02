Симферополь, 2 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Виновными в организации подпольных игорных клубов признаны пять членов преступной группы решением суда в Крыму. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Mayya666 Казино

Как установлено судом и следствием, с января 2020 года по март 2021 года подсудимые незаконно организовали проведение азартных игр в трех подпольных клубах на территории Симферополя. Общий доход от их преступной деятельности, по данным следствия, составил не менее 3,7 млн рублей.

Пресекли работу подпольных игорных клубов оперативные сотрудники ОЭБиПК УМВД по Симферополю. В рамках следствия проведены обыски в игровых заведениях и по местам проживания членов преступной группы. Изъято игровое оборудование, документация и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Им назначено наказание, в зависимости от роли каждого, от одного до трех лет условно со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.