Псков, , 10:58 — REGNUM Компания «Новапорт Холдинг» — крупнейший оператор региональных аэропортов России — приобрела 74% доли Псковского международного аэропорта им. Княгини Ольги. Об этом сообщил 2 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Международный аэропорт Пскова Pskov.aeroport.website

«Оставшиеся 26% остаются в собственности Псковской области», — уточнил он.

По словам губернатора, с руководством компании достигнута договоренность о реконструкции здания аэровокзала, проектировании нового терминала, расширении маршрутной сети.

В 2021 году пассажиропоток псковского аэропорта составил 107 тысячи человек (в 202 году было перевезено 45 тыс.).

«Новапорт Холдинг — крупнейшая в России сеть региональных аэропортов России, включающая 21 аэропорт в таких городах как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Ставрополь, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул, Воронеж, Саранск, Элиста, Нальчик и Белгород. Контролирующим акционером является AEON Corporation.