Москва, 2 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Россия в рамках контракта 2022 года отправила Белоруссии отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация», сообщили 2 июня в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) (входит в Ростех).

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

«В рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) отправил самоходные гаубицы 2С3М «Акация» после капитального ремонта в Республику Беларусь», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в машине были усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению.